Росіяни готують блекаути для України: який є нюанс

Військам рф потрібна додаткова злагодженість для проведення таких атак

Останнім часом російські окупанти дедалі рідше застосовують ракети під час повітряних атак. Однією з причин такого затишшя з їхнього боку може бути накопичення ракет для завдання масованих ударів по енергосистемі нашої країни, як це відбувалося восени минулого року.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказала керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона пояснила, чому загарбники могли зменшити ракетні обстріли по країні.

"Цілком імовірно, що є необхідність накопичення таких запасів. Тому що хоч в них і були не малі запаси, але вони їх дуже "щедро" використовували. І виробництво (ракет — Ред.,) хоча й існує, воно досить ускладнене та уповільнене", – зазначила Гуменюк.

Вона також наголосила, що озброєння окупанти можуть накопичувати ракети для конкретних цілей.

"Це може бути пов’язане з підготовкою до так званого "періоду блекаутів", які вони анонсували та продовжують педалювати цю тему", — вважає Гуменюк.

Крім того, російським військам потрібна додаткова злагодженість для проведення таких атак. Після удару по Чорноморському флоту росії у тимчасово окупованому Криму з цим могли виникнути труднощі.

"Необхідно проводити навчання пілотів, погодження з морськими ракетоносіями тощо. А в умовах збиття "верхівки" Чорноморського флоту можуть бути певні складнощі", — пояснила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив у надійному захисті підстанцій від ракетних ударів ворога. До речі, такі види захисту були застосовані не лише вперше у нашій країні, а й загалом у всьому світі.