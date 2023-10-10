Представник Білого дому ледь не заплакав під час телеефіру: що сталося (відео)

Ведучий зазначив, що "ніколи такого не бачив до цього"

Представник Білого дому та координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі дуже емоційно відреагував на звірства бойовиків ХАМАС в Ізраїлі. Серед прямого ефіру з журналістами він ледве зміг стримати сльози.

Цей сюжет транслювався американським телеканалом СNN. Так, обговорюючи Ізраїль та фото, які приходять зараз із нього, де зображені зґвалтовані жінки, вбиті та викрадені мирні жителі, Кірбі насилу зміг підібрати кілька слів. Він запинався, а на його обличчі було видно, що він ледве стримує сльози.

"Дуже важко дивитися на ці зображення, Джейку, і на людські жертви. Це люди. Вони члени сім’ї, вони друзі, вони улюблені, двоюрідні брати, сестри. Так, це складно, і я перепрошую", — сказав Кірбі.

Ведучий також зазначив, що "ніколи такого не бачив до цього", а також, що Кірбі не варто вибачитись за свою реакцію.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше ми писали про те, що як музичний фестиваль в Ізраїлі перетворився на різанину під час нападу ХАМАС.