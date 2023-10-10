Під Авдіївкою загинув батько трьох дітей: пішов на війну добровольцем та мав нагороду від президента

Окупанти вбили воїна під час мінометного обстрілу

Щодня своє життя за свободу України, у війні проти російських окупантів віддають наші захисники. Під час виконання бойового завдання у районі Авдіївки Донецької області загинув 44-річний мешканець міста Стрий на Львівщині Володимир Романик.

Про це повідомили у Стрийській міськраді. Життя Володимира Романика обірвалося 6 жовтня внаслідок ворожих мінометних обстрілів.

Володимир Романік

"Без батька залишилися двоє синів і дочка, без брата – сестра. Разом із ними у скорботі рідні, друзі, побратими. Вічна пам’ять", – йдеться у некролозі.

Володимир Романик народився 13 березня 1979 року, навчався у стрийській школі №6 та у Вищому професійному художньому училищі №16.

На початку вересня 2022 року добровольцем вступив до лав Збройних Сил України. Служив розвідником механізованого батальйону. Володимира Романика було відзначено нагородами від командира-полковника "За оборону Авдіївки" та від президента України "За оборону України".

Як повідомляв "Телеграф", 2 жовтня у бою за річку Дніпро на Херсонщині загинув житель Сумської області, розвідник Дмитро Білоус. Він воював у 2017-2020 роках, а з початком повномасштабного вторгнення, будучи вже цивільною особою, організував на окупованих територіях Сумської області підпільну діяльність, передавав надцінні розвідувальні дані про супротивника, здійснював з однодумцями щодо опору диверсії.