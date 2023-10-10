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Favbet Foundation передав на Донецький напрямок черговий Nissan Navara

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Favbet Foundation передав на Донецький напрямок черговий Nissan Navara Новина оновлена 10 жовтня 2023, 16:40
Favbet Foundation передав на Донецький напрямок черговий Nissan Navara. Фото прес-служба

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ з початку великої війни отримали понад 230 авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль допомагає організовувати ефективну оборону та посилює боєздатність одного з підрозділів ЗСУ в Донецькій області.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Теги:
#Позашляховик #ЗСУ #Favbet Foundation