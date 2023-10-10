Нова зустріч "Рамштайн" наближається: у США заінтригували обіцянкою

Україні обіцяють передати найважливіше

Під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться вже 11 жовтня, Україна може отримати найнеобхідніші для оборони речі.

Як повідомляє "Радіо свобода", про це поінформувала постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт під час спілкування з журналістами у Брюсселі 10 жовтня.

За її словами, йдеться про засоби ППО та боєприпаси до них, а також "низку інших систем, які їм (ЗСУ, — ред) необхідні". Вона також додала, що на Заході добре бачили спроби росіян за допомогою масованих авіаударів ракетами та дронами знищити критичну інфраструктуру України.

"Хочемо переконатися, що українці цієї зими матимуть засоби протиповітряної оборони (…) і що спроби росії залишити українців у темряві та холоді, зрештою, не принесуть успіху", — сказала Сміт.

При цьому дипломат не стала давати більше конкретики, оскільки, за її словами, під час зустрічей міністри різних країн виступають та пропонують різну допомогу, а тому про передачу деяких озброєнь інші учасники зустрічі дізнаються вперше.

Як повідомляв "Телеграф", високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни Європи продовжують працювати над збільшенням допомоги Україні. Однак це не зможе замінити підтримку США.