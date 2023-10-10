Пруть колонами: рф пішла в атаку на сході України, ЗСУ відбиваються (відео)

Окупанти вкотре сконцентрували ударний кулак

Поки погляди світу прикуті до нападу ХАМАС на Ізраїль в Україні загострилася ситуація на фронті. Судячи з численних повідомлень, росіяни пішли в наступ.

Так, за даними популярної моніторингової спільноти DeepState, окупанти вкотре сконцентрували ударний кулак і намагаються пробити оборону українських захисників, зокрема, в районі населених пунктів Водяне та Красногорівка.

"Українські військові цілий день ведуть бої, стримуючи ворога. З самого ранку рф застосовує артилерію авіацію та ракети по селах та самій Авдіївці. Далі були використані піхота під прикриттям техніки, які йдуть не однією колоною. На перших кадрах показана одна з таких в районі Водяного", — Кажуть автори поста.

На опублікованих відео видно великі колони бронетехніки росіян у супроводі піхоти. Щоправда, тут же з’являються і відео, коли ці колони блискуче "розбирають" вже ЗСУ. Та й самі росіяни встигають "мінусуватися", наприклад, на одному з відеороликів можна побачити, як ворожий танк падає з урвища в річку і тоне.

"Штурм великою кількістю особового складу з числа м'яса, які ведуть штрум в стилі своїх предків з совка, атакуючи великою групою по полю. Вогневе ураження наносилося з боку українських бійців миттєво", — йдеться у пості.

Проте відзначають автори, зараз точаться дуже важкі бої. Генштаб ЗСУ поки що ніяк не коментував "загострення".

Як і де це відбувається ви можете побачити на відео нижче:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ просунулися на півдні України, а нові успіхи вже видно на карті.