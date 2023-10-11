Війна — день 595: окупанти атакують у районі Авдіївки та збільшують тиск на інших ділянках фронту

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, українські військові продовжують вести контрнаступ на півдні України, доки росіяни намагаються продавити позиції ЗСУ на сході. При цьому у ЗСУ фіксують нарощування кількості атак окупантів на Куп’янському та Авдіївському напрямках, крім того, експерти прогнозують, що країна-агресор незабаром відновить масштабні обстріли інфраструктури, проте нічого нового їй показати не вдасться.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 За даними DeepState, 10 жовтня стало одним із найважчих днів на Авдіївському напрямку. Окупанти нагнали купу техніки, застосували всі доступні засоби ураження та змогли захопити деякі позиції. Проте аналітики зазначають, що вони зазнали величезних втрат для скромного результату.

00:00 У Генштабі повідомили про знищення російського літака Су-25 в Авдіївському напрямку.

Про те, що відбувалося 8 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 592: ЗСУ атакують на півдні, а окупанти відновили штурми на сході

Інформацію за 9 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 593: на фронті не припиняються обміни ударами, а окупанти готують нову хвилю терору

З даними за 10 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 594: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти посилено мінують території