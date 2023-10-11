Кількість зіткнень на фронті стрімко зростає: росіяни намагаються йти в атаку (карти боїв)

ЗСУ успішно відбивають атаки

За останню добу на фронті значно зросла інтенсивність боїв. Російські окупанти розпочали локалізовані наступальні операції у Донецькій області. Своєю чергою ЗСУ продовжили контрнаступні дії у Бахмуті та на заході Запорізької області.

Так, війська рф активізували наступальні події на північний захід від Авдіївки в районі Очеретного, Тоненького, Бердичева і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне-Опитне. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські "військкори" описують здебільшого операції в районі Авдіївки як значну наступальну операцію з метою оточення угруповання українських військ в Авдіївці та захоплення міста.

"Успішне оточення Авдіївки, один із найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж росія зараз виділяє для зусиль Авдіївка-Донецьк... При цьому російські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк мають на меті перешкодити українцям перекинути сили в Запорізьку область ", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Генштаб, ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У них також є успіх у районах на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили всі атаки ворога і не допустили втрат рублів і не допустили втрат рублів ", — йдеться у повідомленні.

Також на Мар’їнському напрямку минулої доби Сили оборони відбили десять атак окупантів у районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни стримують загарбників у районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області. Водночас триває наступальна операція на Мелітопольському напрямі. Сили оборони покращили своє тактичне становище в районі на захід від Роботиного Запорізької області. При цьому воїни завдають великої шкоди противнику, його живій силі та техніці.

Варто зазначити, що інтенсивність боїв за останню добу значно зросла. За цей час було 108 бойових зіткнень. Зазначимо, що у попередні дні, де інтенсивність не перевищувала 50.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ. За його словами, темпи цих дій не такі швидкі, як спочатку розраховувалося.