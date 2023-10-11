Доведеться ухвалювати непросте рішення: генерал ЗСУ дав прогноз щодо контрнаступу України

Все великою мірою залежатиме від ухвалення Конгресом США фінансової допомоги Україні на 2024 рік

Ворог намагається атакувати на трьох напрямках – на Куп’янсько-Лиманському, намагається замкнути кільце в районі Авдіївки та діяти в районі Красногорівки, Сили оборони просуваються від Роботиного, намагаючись перерізати сухопутний коридор противника. Подальший розвиток подій залежатиме від постачання озброєння.

Про те, як можуть розвиватися події та від чого це залежить, розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю Obozrevatel. Ситуація проясниться вже у жовтні — на початку листопада.

"Це залежатиме від стану логістичного забезпечення бойових дій Сил оборони України в тих умовах, які ми обмовили. Якщо вдасться сконцентрувати можливості щодо завдання ударів з урахуванням надання ATACMS, Taurus і необхідної кількості боєприпасів, то, використовуючи таке зростання потенціалу, з’явиться можливість пробиття коридору у другій, "суровикінській", і третій лінії оборони противника і введення в ці коридори резервів, що залишилися, які ми накопичували для наступальних дій", — пояснив він.

Однак якщо цього не станеться, за словами Романенка, доведеться ухвалювати непросте рішення про перехід до оборони. Це питання багато в чому залежатиме від ухвалення Конгресом США фінансової допомоги Україні на 2024 рік.

"Якщо такого ресурсу не буде, то необхідно буде приймати досить важке рішення щодо того, щоб переходити до оборони. Це багато в чому залежатиме від прийняття Конгресом США фінансової допомоги Україні на 2024 рік. Якщо це не складеться, можливо, нашому військово-політичному керівництву доведеться ухвалювати рішення про стратегічну оборону протягом усього фронту", — зазначив генерал.

На його думку, ситуація проясниться у жовтні — на початку листопада. Показовим почасти буде черговий "Рамштайн".

"Тому що просто кидати особовий склад українських військовослужбовців на цю систему оборони, не пробивши її відповідними озброєннями, не можна. Це вже мало місце на початку червня, коли ми починали організовувати наступальні дії за рекомендацією наших союзників, які не враховували стан на фронті. У їх документах йшлося про те, як треба діяти з бронетехнікою, з особовим складом, але умови на фронті були іншими. Тому ми перейшли до дій, виходячи з об’єктивної ситуації, яка була на фронті. Ці дії відрізнялися від вимог бойових документів союзників", — резюмував Романенко.

Як повідомляв "Телеграф", кількість зіткнень на фронті стрімко зростає. Росіяни намагаються йти в атаку.