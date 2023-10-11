Британія обіцяє новий пакет допомоги вартістю понад 100 млн. євро: що до нього увійде

Україна зможе частково захистити енергосистему взимку

Великобританія найближчим часом надасть новий масштабний пакет військової допомоги Україні вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (115 млн. євро). Про його виділення оголосить голова Міністерства оборони Великобританії Ґрант Шаппс.

Влада країни також повідомить про підписання контракту щодо систем протиповітряної оборони, закуплених через Міжнародний фонд для України. Про це йдеться у заяві британського уряду.

До нового пакету допомоги нашій країні увійдуть кошти для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об’єктів української інфраструктури. Це обладнання допоможе ЗСУ розмінувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборону для захисту критичної інфраструктури.

Крім того, Україні буде надано понад 70 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 81 млн євро), зокрема до пакету увійде MSI-DS Terrahawk Paladin — платформа, яка може відстежувати та знищувати безпілотники та захищати критичну інфраструктуру.

У заяві уряду Британії повідомляється, що обладнання з пакету ППО та пакету підтримки мобільності надійде у найближчі місяці.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден шукає можливості продовжувати військову допомогу Україні, незважаючи на ухвалення тимчасового бюджету без коштів на ці цілі. Планується, що наступного тижня його адміністрація оголосить про новий пакет військової допомоги на суму близько 200 млн. дол.