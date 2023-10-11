Він найважчий: Зеленський назвав етап війни, на якому зараз перебуває Україна

Українські військові продовжують вести контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Румунії прокоментував перебіг війни в Україні. На його думку, ми знаходимося "на останній стадії".

Про це він розповів в інтерв’ю Digi24. При цьому Зеленський наголосив, що, ймовірно, ніхто зараз не може назвати точну дату закінчення війни.

"Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період — захоплення, потім зупинка наступу (військ рф — Ред.) і перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", — сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступ для звільнення тимчасово окупованих територій країни.

"Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я теж не можу вам цього сказати", — сказав президент

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський прибув до Бельгії, де проходить новий "Рамштайн", а також засідання Ради Україна-НАТО.