Він найважчий: Зеленський назвав етап війни, на якому зараз перебуває Україна
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Українські військові продовжують вести контрнаступ
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Румунії прокоментував перебіг війни в Україні. На його думку, ми знаходимося "на останній стадії".
Про це він розповів в інтерв’ю Digi24. При цьому Зеленський наголосив, що, ймовірно, ніхто зараз не може назвати точну дату закінчення війни.
"Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період — захоплення, потім зупинка наступу (військ рф — Ред.) і перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", — сказав Зеленський.
Також глава держави додав, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступ для звільнення тимчасово окупованих територій країни.
"Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я теж не можу вам цього сказати", — сказав президент
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський прибув до Бельгії, де проходить новий "Рамштайн", а також засідання Ради Україна-НАТО.