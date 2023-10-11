Ще одна країна вирішила передати Україні F-16: є й сумна новина

Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів

У Бельгії, куди 11 жовтня прибув Володимир Зеленський, зробили позитивну заяву для ЗСУ. Там готові передати нам винищувачі F-16, але є нюанс.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер в ефірі Bel RTL radio. За її словами, це відбудеться тільки у 2025 році.

При цьому глава Міноборони Бельгії не сказала, скільки саме літаків буде відправлено до України, але зазначила, що передачу бойових літаків буде здійснено "залежно від збільшення потужності наших нових F-35".

Крім того, Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів та запропонує технічне обслуговування всього коаліційного флоту F-16.

"Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії і, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу. Поки що ми ще не говоримо про Україну. Ми знаходимося в процесі надання можливості Україні модернізувати свої збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправлення кількох F-16", — заявила глава Міноборони Бельгії.

Про характеристики F-16 ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна країна погодилася передати ЗСУ свої F-16.