США дають Україні новий пакет допомоги: ракети, боєприпаси для HIMARS і не тільки

Його вартість складає 200 мільйонів доларів

Сьогодні, 11 вересня, у Брюсселі відбувається чергове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", на якому присутній президент України Володимир Зеленський. На ньому вже стало відомо про добрі новини зі США.

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Штати передають Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість складає 200 мільйонів доларів.

Що до нього увійде:

ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря — повітря" ближнього радіусу дії;

боєприпаси для HIMARS;

протитанкові ракети TOW;

155-мм та 105-мм снаряди.

"Я гордий оголосити, що США надають свій останній пакет допомоги з безпеки для України вартістю $200 млн", - сказав Остін перед відкриттям засідання "Рамштайн" і додав, що очікує, що на зустрічі низка країн оголосять про нові пакети допомоги для України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, 11 жовтня у Бельгії зробили позитивну заяву для ЗСУ. Там готові передати нам винищувачі F-16, але є нюанс. Крім того, ця країна продовжить роботу з підготовки пілотів та запропонує технічне обслуговування всього коаліційного флоту F-16.