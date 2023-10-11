Будуть переговори і "Мінськ-3"? Експерт зробив тривожний для України прогноз і дав пораду

Дуже складно буде цього уникнути

Війна в Україні, яка, на думку Зеленського, перебуває вже на останньому своєму етапі, може закінчитись різними варіантами. Але найімовірніший, виходячи з подій, що склалися, є "Мінськ-3".

Таку думку в інтерв’ю Главреду висловив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде. Він вважає, що зменшенням постачання зброї зараз Україну примушують до "Мінська-3". І якщо наша країна недостатньо підготується до весняної наступальної операції, то на ньому може все закінчиться.

"Які території за ким залишаться і якого рубежу досягнуть українські війська – складне питання. Потрібно форсувати ресурси, інакше ви будете змушені піти на врегулювання конфлікту політичним шляхом", — каже він.

Рустамзаде також порадив орієнтуватися Україні на Ізраїль. Мовляв більше за Ізраїль, Америка Києву не допоможе.

"Ізраїль навчився покладатися на свої сили. На певний період часу Україні треба буде стати Ізраїлем і діяти за принципом "все для фронту, все для перемоги" – стати мілітаризованою державою. Для цього знадобиться зміна світогляду цивільного населення і залучення дуже великих фінансових і економічних ресурсів. І Україна має бути готова до таких викликів. Якщо такої готовності немає, то до кінця весни вас примушуватимуть до "Мінська-3", — вважає він.

У тому ж разі, якщо Україні вдасться підготуватися до весни, то, на думку аналітика, Байден не матиме вибору, адже йому, як і іншим політичним елітам, захочеться долучитися до перемоги.

"Для кожного тоді буде честю внести посильний внесок у вашу перемогу. Сценарій, за якого Україна підготується до весни, не призведе одразу до перемоги у війні. Але тоді у вас буде сильна позиція, яка дозволить сказати "ні" примусам до "Мінська-3" і демонструвати наміри повернути не тільки Крим, але й вийти до кордонів 1991 року. Це можливо тільки в тому випадку, якщо українській армії вдасться виснажити військовий і економічний потенціал на 20-30%. Дуже складне завдання, але його реалізація можлива. Україна зараз застосовує на фронті 500 дронів, а уявіть, як розвиватимуться події, якщо їх буде 5 000. Для досягнення успіху держава і суспільство повинні попрацювати так, щоб за три місяці вдалося наростити виробництво дронів в 10 разів. І поки що ви з цим спізнюєтеся. Україні потрібно переходити на військові рейки", — зазначив Рустамзаде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ.