Журналісти роздобули телефони окупантів і від першої особи показали, що вони творили в Україні (відео)

Бойовики-"блогери" самі себе розкрили

Журналісти "Схем" отримали доступ до мобільних телефонів окупантів, які брали участь у спробі захвату Києва у 2022 році. На них було виявлено чергові докази військових злочинів.

Про це пише "Радіо Свобода". Повідомляється, що гаджети належать бойовикам російської так званої приватної армії "Редут". На них, зокрема, відбито повальне мародерство.

Так, наприклад, на одному з відео окупанти вихваляютьсНа одному відео російські військові вихваляються привласненим мотоциклом: "Дядьку, покатайся на мотоциклі", "Ось він – трофей!". На іншому – обговорюють автомобіль, який належить місцевим жителям і який вони забрали собі: "А ось це наш "мерс", "А знаєте, хто на ньому їздить? Я!", "А знаєте, хто його знайшов? Я!".

Журналістам вдалося встановити, що ці росіяни "господарювали" у таких населених пунктах, як Бабинці, Клавдієво-Тарасове та Бородянка. Більше того, в деяких випадках було встановлено їх точні геолокації аж до будинку. В одному з таких вони вихвалялися мародерством, розпивали вкрадений алкоголь, вимовляючи "за перемогу!", В інших — ховалися від обстрілів і маскували свою техніку.

"Все винесли. І плиту, і бойлер прострелений, двері – вони були вибиті взагалі", — згадує мешканка села Загальці.

Крім того, зазначають розслідувачі, тяжіння російських військових до блогерства допомогло журналістам не лише відновити хронологію їхнього руху по Україні, а й встановити, хто саме брав участь у бойових діях, ідентифікувати особовий склад і командирів, що віддали накази.

У телефоні одного з найманців "Редута"журналісти знайшли відео, як вони за наказом "куратора від ГРУ" з позивним "Амур" відвозили на допит та у подальшому катування жителів смт Борова Ізюмського району Харківської області. Пізніше четверо комбатантів – це Руслан Колєсніков ("Булат"), Михайло Іванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") та Максим Вольвак ("Ескадра") – потрапили в український полон, а згодом їх засудили за катування трьох цивільних у Боровій.

"Проєкти Радіо Свобода "Схеми" та "Система" встановили, що російська так звана приватна військова компанія "Редут", бійці якої брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо у бойових діях на Київщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині – є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ). Журналісти провели найбільш масштабне дослідження діяльності підрозділів системи "ПВК "Редут", який в Росії позиціонують як "добровольче" формування, але по факту є прихованою системою рекрутингу найманців для російської розвідки", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ООН визнали факти смертельних тортур українців, які здійснювалися росіянами. Організація має докази того, що росія це робить.