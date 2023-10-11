У боях за Донбас загинув другий доброволець із Фінляндії

Родичам воїна вже повідомили про його загибель

У боях за Україну з початку повномасштабної війни загинув другий доброволець із Фінляндії. Трагедія сталася на сході України, у напрямку Кремінної Луганської області.

Представники Збройних сил України вже повідомили родичам про загибель воєнного. Про це пише Yle.

Зазначається, що захисник був родом зі Східної Фінляндії. Він працював у рятувальній галузі. На колишньому робочому місці чоловіка вивісили жалобний прапор на згадку про нього.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Фінляндії заявили STT, що поки що точно не можуть підтвердити й інформацію про загибель свого громадянина на війні в Україні.

"За оцінками поліції охорони, десятки солдатів із Фінляндії вирушили в Україну, щоб захищати країну від нападу росії. Фінські бійці воювали, наприклад, у Запорізькій області, Києві та Харкові", — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні 2023 року стало відомо про смерть першого фінського добровольця. Він займався наданням допомоги пораненим бійцям та рятуючи інших військові загинув сам. Його ім’я не було розкрито громадськості. Відомо лише, що йому не було 30 років.