"Може статися катастрофа": у ГУР дали новий прогноз щодо війни росії та України

У розвідці дали новий прогноз щодо тривалості війни

У Головному управлінні розвідки України вважають, що процеси, які відбуваються у росії, незабаром змусять кремль шукати способи завершити війну. Інакше їй можуть загрожувати катастрофічні наслідки.

Як розповів представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді", для росії немає жодного сенсу намагатися затягувати війну, оскільки там уже пішли якісь процеси, які дуже негативно впливають на країну.

При цьому він підкреслив, що йдеться як про економічні процеси, так і про політичні, так і про те, що відбувається на міжнародному плані.

Скібіцький додав, що Україна прагне звільнення всієї своєї території, проте її ресурси не безмежні. Те саме стосується і ресурсів союзників України та ресурсів росії.

"Рік-два війни може призвести до катастрофічних наслідків. Для багатьох, у тому числі і для рф", — сказав представник розвідки.

Він додав, що у ГУР мають надію на те, що війна закінчиться "швидко", проте прогнози можуть відрізнятися від реальності на полі бою.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Румунії розповів журналістам, що Україна перебуває на "останньому етапі війни", проте, за його словами, він буде найскладнішим.