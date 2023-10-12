Війна — день 596: окупанти штурмують Авдіївку, але зазнають величезних втрат
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Оперативно про головне за добу
На полі бою значно зросла інтенсивність бойових дій. Російські окупанти розпочали локалізовані наступальні операції у Донецькій області, а ЗСУ продовжили контрнаступальні дії у Бахмуті та на заході Запорізької області. При цьому потужні обстріли та активні бої спостерігаються в районі Авдіївки, яку окупанти намагаються штурмувати із залученням величезної кількості солдатів та техніки.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 У Харкові пролунав вибух, за попередньою інформацією, окупанти вдарили по приватному житловому будинку. Одна людина отримала поранення.
Інформацію за 9 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 593: на фронті не припиняються обміни ударами, а окупанти готують нову хвилю терору
З даними за 10 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 594: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти посилено мінують території
Про те, що відбувалося 11 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 595: окупанти атакують у районі Авдіївки та збільшують тиск на інших ділянках фронту