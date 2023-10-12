Ситуація загрозлива: Буданов розповів, як можуть розвиватись події в Ізраїлі

Розвідник упевнений, що бойовики несуть серйозну загрозу

Ситуація на кордоні Ізраїлю залишається контрольованою для всіх сторін. На всі провокації бойовиків місцева армія відповідає своїм потужним обстрілом.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, загалом для Ізраїлю є кілька загроз із різних напрямків.

"Ситуація загрозлива, тому що, крім проблем на південному заході країни, існує також проблема на півночі Ізраїлю від угрупування Хезболла. Воно проводить поки що провокаційні обстріли, на що збройні сили Ізраїлю відповідають артилерійським вогнем… Що буде далі – побачимо", — сказав український розвідник.

Буданов також поміркував на те, що буде, якщо Ізраїль візьме Сектор Гази під повний контроль.

"Максимально складне питання. Те, що, на нашу думку, відбуватиметься, це більш менш стрімкий захід сил оборони Ізраїлю в Сектор Гази, наведення порядку і, як зазвичай вони роблять, такий самий стрімкий вихід звідти.

Але організація Хезболла, яка знаходиться в основному в Лівані, та певні частини Корпусу вартових Ісламської революції з Ірану прямо заявили, що у разі початку заходу Збройних сил Ізраїлю до Сектору Гази вони почнуть свої наземні операції з північної та північно-східної частини. Мається на увазі з території Лівану та території Сирії", — сказав він.

Також глава ГУР зазначив, що зараз у Сирії помітний рух великої кількості різноманітних підрозділів до ізраїльського кордону. Також відомо про масову мобілізацію Хезболла.

"Кілька днів тому був візит високих представників Корпусу вартових Ісламської революції до лав Хезболли до Лівану. Цілком зрозуміло, що їхні підрозділи також братимуть участь у цьому", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху після атаки бойовиків на країну.

"Телеграф" поспілкувався з військовими та політичними експертами на тему того, до чого приведе війна в Ізраїлі. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі: Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців.