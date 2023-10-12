"Ми вибилися з графіка війни": ТОП заяв Буданова зі свіжого інтерв'ю

Зібрали найголовніші тези зі свіжого інтерв'ю головного розвідника країни — про терміни війни з рф, підступність Москви, вплив арабо-ізраїльського конфлікту і багато чого іншого

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов — одна із найголовніших кісток у "горлі" кремлівської влади. Недарма на початку жовтня його із низкою інших українських воєначальників планують оголосити в росії у розшук. Щоправда, доведеться або шукати дуже довго, або відкласти ці плани, як і бажання "Київ за три дні" на полицю нездійсненних бажань диктатора володимира путіна.

Тим часом же Буданов займається плановою роботою, а ще — встигає поспілкуватися із журналістами. Свіже інтерв'ю із головним розвідником країни вийшло на "Українській правді". Для зручності читача "Телеграф" зробив вибірку найважливіших тез, котрі прозвучали від очільника ГУР. Далі — пряма мова.

Про війну в Ізраїлі та вплив на Україну

Триває операція Ізраїля щодо повернення контролю над своїми територіями, контртерористична операція щодо звільнення захоплених заручників та відбиття атаки терористів. Ситуація загрозлива, тому що, крім проблем на південному заході країни, існує також проблема на півночі Ізраїля від угруповання Хезболла.

Наразі ситуація, скажімо так, контрольована для всіх: як для Хезболли, так і для Ізраїлю. А що буде далі – побачимо.

Моя суб'єктивна думка [щодо впливу на війну в Україні]: якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то в принципі немає про що хвилюватися.

Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси.

Про те, чи причетна до арабо-ізраїльського конфлікту росія

Так. Перш за все нам чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупованню ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння.

Всі могли бачити відео у соцмережах – абсолютно, скажімо так, природню для нашого регіону і абсолютно неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки.

Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни.

Нагадаю, що в період з 22 по 24 вересня був офіційний візит російської військової делегації в Іран. Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації.

Про Третю світову війну

Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси.

Тож так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни.

Про удари по енергетичній інфраструктури Україні

В їхніх планах особливих коригувань немає, тож вони будуть продовжувати це робити і в цьому сезоні. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію.

Сил і засобів у них достатньо, тому що останнім часом ракетні удари вони обмежено завдавали.

Тимчасових [блекаутів у Москві], можливо [варто чекати].

Це цілком логічне явище, коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе.

Про загрозу зменшення допомоги від Заходу

До середини наступного року ми особливих проблем не бачимо з військовою допомогою. А далі все буде залежати від нас – як правильно зможемо всім донести, показати і пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва у нас.

Про шанси завершення війни у 2023-у

Не все пішло шкереберть. Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього – ми вибилися з графіка – нехай кожен зробить свій висновок.

Є об'єктивні та суб'єктивні причини – все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим.

Про ймовірні терміни війни

По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі.

Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго.

Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька.

Інша справа, а чи готова Російська Федерація іти до верхньої межі, до останнього? По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь.

Про ситуацію на ЗАЕС

Вона все ще загрозлива, оскільки ми всі маємо пам'ятати, що станція залишається окупованою. Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли.

Проте це не знімає питання, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього.

[Окупанти] хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем.

Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи.

Про смерть Пригожина

Щодо загибелі Пригожина, давайте так: все, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо.

Я не знаю, загинув він чи не загинув.

[Але Шойгу] видихнув, давайте так скажемо.

Про хворобу Кадирова

Проблеми зі здоров'ям у нього є, це правда. Він справді хворів, але одужав. Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається.

У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов.

Про росіян, що впливають на війну в Україні

По економічних питаннях реально вплив має Кирієнко.

А якщо загалом, то на будь-яке рішення в РФ може впливати пан Вайно (голова АП РФ – ред.). Мало хто в нашій країні таке прізвище знає. Але насправді його вплив величезний. Є ще військовий блок, там Шойгу зберігає свій вплив.

І є людина, яка завжди приносила проблеми Україні. Це генерал Беседа (керівник 5 служби ФСБ – ред.). Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить.

Про можливість переговорів із рф

Що ви маєте на увазі? Просто переговори в якийсь момент? Замороження конфлікту?

Цього не можна допускати. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. По-друге, неправильно з точки зору пам'яті тих, хто загинув, і тих, хто зараз воює.

Можливість для дипломатії буде в той момент, коли війна буде завершена.

[У росії] відбуваються намагання прощупати міжнародну позицію та позицію всередині України абсолютно різними шляхами.