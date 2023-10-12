Бої під Авдіївкою та успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку: що відбувається на фронті (карти боїв)

Окупанти не мають успіхів на жодному з напрямків

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогові на різних напрямках. Крім того, наші військові мають успіхи й у контрнаступі.

Про це йдеться у свіжому звіті Генерального штабу ЗСУ. Там уточнили, що українська армія продовжує штурмувати позиції ворога в Бахмутському районі Донецької області.

За даними силовиків, бої йдуть південніше міста, де наші захисники мали успіх у районах на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки.

Водночас, противник також намагався атакувати на Бахмутському напрямку, але дії окупантів успішно зупинили бійці ЗСУ.

Ситуація під Бахмутом

На Лиманському напрямі Сили оборони продовжують стримувати наступн противника в районах Макіївки Луганської області, а також Торського та Серебрянського лісництва Донецької області. Минулої доби, 11 жовтня, там було відбито 15 атак ворога.

Залишається гострою ситуація і на Авдіївському напрямі.

"Наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки і ще 10 атак на схід від Степового, на південний схід від Північного і на південний від Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку за минулу добу Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога", — зазначають у Генштабі.

Ситуація в районі Авдіївки

Також ворог безуспішно намагався атакувати на Шахтарському напрямку та в районі Вербового на Запорізькому напрямку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти знову обстріляли Авдіївський коксохім.