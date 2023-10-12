Чи замішаний кремль у війні в Ізраїлі і як вона позначиться на Україні: Буданов відповів фактами

Якщо ситуація затягнеться, можуть бути певні проблеми

У Українській розвідці підтверджують, що у війні в Ізраїлі є російський слід. Цьому є низка прямих і непрямих доказів.

На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Українській правді. За його словами, його відомству достеменно відомо про факти передачі росіянами бойовикам ХАМАС трофейної української зброї. Розвідник зазначає, що переважно це піхотне озброєння.

"Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо", — додає Буданов.

Також, зазначає глава ГУР, на це вказує тактика ведення бою, яка притаманна нашому регіону та абсолютно не притаманна Близькому Сходу. Йдеться про застосування FPV-дронів проти бронетехніки.

Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", — вважає він.

Буданов також назвав ще кілька цікавих фактів: перший — трохи більше ніж за тиждень до початку цих дій, на території Лівану почала офіційно мовити російська станція "Спутник" арабською мовою. Це мовлення в абсолютно пропагандистському стилі з явними російськими наративами.

Другий — 24 вересня російський космічний апарат, здатний вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїлю.

"Нагадаю, що в період з 22 по 24 вересня був офіційний візит російської військової делегації в Іран. Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації", — зазначив Буданов.

Також Буданов висловив свою думку щодо того, як війна в Ізраїлі може позначитися на Україні.

"Моя суб'єктивна думка: якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то в принципі немає про що хвилюватися.

Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси", — вважає він.

Нагадаємо, що "Телеграф" стежить за подіями в Ізраїлі в режимі онлайн : Ізраїль зносить Сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється).

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше "Телеграф" зробив вибірку найважливіших тез, які прозвучали від голови ГУР, у його новому інтерв’ю.