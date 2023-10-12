"Було важко повірити": Ізраїль офіційно підтвердив, що ХАМАС обезголовлював дітей

Всюди були розкидані понівечені тіла

У ЦАХАЛ офіційно підтвердили інформацію ЗМІ про те, що ХАМАС вбивав та обезголовлював дітей під час нападу на Ізраїль. За словами військових, у це було важко повірити.

Про це у коментарі ВВС заявив представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус. Він повідомив, що коронер, який відвідав після різанини в кібуці Беєрі, бачив тіла дітей і підтвердив, як вони померли.

"Я визнаю, що нам знадобився деякий час, щоб справді зрозуміти і перевірити це повідомлення, і було важко повірити, що навіть ХАМАС може вчинити такий варварський акт. Я думаю, тепер ми можемо з відносною впевненістю сказати, що саме це й зробив Хамас…скрізь були розкидані понівечені тіла", — каже Конрікус.

Самі зазначити, що самі бойовики ХАМАС заперечують свою провину в дусі російської пропаганди. Незважаючи на сотні фото з убитими цивільними, там заявляють, що нібито не мають до цього відношення, а вони діють виключно проти військової машини [Ізраїлю].

Нагадаємо, що "Телеграф" стежить за подіями в Ізраїлі в режимі онлайн : Ізраїль зносить Сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється).

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше ми писали про те, як українці у мережі реагують на вбивства дітей в Ізраїлі.