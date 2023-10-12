Ускладнить штурм Авдіївки: українські військові знищили стратегічно важливу ціль (фото, відео)

Знищення мосту значно ускладнило логістику окупантів

Окупанти продовжують масштабні штурмові дії в районі Авдіївки. Водночас українські війська завдали удару по стратегічно важливому для ворога мосту на трасі Горлівка-Ясинувата у Донецькій області.

Фотографії та відео, які підтверджують ураження об'єкта, опубліковані у соцмережах. На них видно, що міст, який проходив над залізницею, повністю зруйновано. За попередньою інформацією, міст було вражено керованою авіабомбою JDAM.

Як зазначається, до знищення мосту цей короткий маршрут використовувався для відносно швидкого проїзду з окупованої Горлівки до Донецька, а також до Авдіївки, навколо якої зараз відбуваються штурмові дії ворога.

Зруйнований міст

Також зазначається, що знищення цього мосту значно ускладнило логістику окупантів. Це уповільнить постачання забезпечення та можливий відхід військ окупантів.

Зруйнований міст

Траса Горлівка-Ясинувата на мапі

Водночас президент України Володимир Зеленський зробив заяву стосовно подій в Авдіївці. "Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Авдіївці росіяни влучили по коксохімічному заводу. Про масштаби пошкоджень або жертви інформації зараз немає.