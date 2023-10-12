Брат Єрмака – снайпер, він захищав Київ: подробиці від Буданова

Глава розвідки був здивований, що брат глави ОП також бере участь у звільненні країни від окупантів

Поки багато хто в Україні каже, що родичі політиків та чиновників не йдуть на війну, молодший брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис довів протилежне. У перші дні повномасштабної війни у складі снайперської бригади він боронив Київ.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, побачити цю людину було вкрай несподівано.

"Пам’ятаєте Дениса Єрмака, якого всі наші ЗМІ "покривали"? Я бачив його в перші ж дні оборони Києва. На Ірпені працював. Я коли його побачив, був дуже здивований. Знаючи, хто він… і тут, людина працює. Про це ж ніхто ніколи не згадає ", — сказав він.

Зазначимо, що 19 березня 2022 року Андрій Єрмак опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію свого брата та розповів про те, що він перебуває на передовій та захищає Україну.

Денис Єрмак

"Денис пішов добровольцем у батальйон тероборони. Він не сумнівається в Україні, в армії та у нашій перемозі. І не займається "війною у Фейсбуці", як роблять це тилові, диванні експерти, які критикують владу, армію і "багато знають про все", сидячи за кордоном. Денис, як і я, як і вся команда Президента Зеленського, як і мільйони українців, бачить своє майбутнє в незалежній Україні. Для мене мій брат, а також кожен герой, який сьогодні б‘ється за Україну на фронті, на дипломатичній арені, в інформаційному просторі — це приклад справжніх патріотів. Людей з сильним духом та європейською ментальністю", — написав він.

До речі, у коментарях під постом багато користувачів висловили братові Єрмака велику подяку за його позицію та бажання захищати свою Батьківщину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кирило Буданов розкрив таємницю свого сімейного життя розповів, що йому забороняє робити чоловіка.