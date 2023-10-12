У Миколаєві приліт ворожої ракети, тривогу увімкнули пізніше: що відомо

Сирени повітряної тривоги увімкнулися після вибуху

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Сьогодні, 12 жовтня, близько 12.30 у Миколаєві жителі міста почули гучний вибух.

Як повідомили користувачі соцмереж, одразу після цього у місті завили сирени повітряної тривоги. Своєю чергою мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив, що вибух стався за межами міста.

"Додаткову інформацію згодом буде надано ОВА", — написав він. При цьому Сенкевич закликав городян не викладати фото та відео наслідків вибуху у соцмережах.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також повідомив, що вибух стався за містом. Він також зазначив, що о 13:07 було дано відбій повітряної тривоги.

Своєю чергою Telegram-канал "Миколаївський Ванек", який, як вважається, пов'язаний з південним угрупуванням ЗСУ, повідомляє, що попередньо по передмістю Миколаєва було завдано удару ракетою типу "Іскандер".

Водночас у соцмережах публікують фото, на яких, ймовірно, було зафіксовано запуск ракети по Миколаєву з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, число жертв російського ракетного удару по селу Гроза Харківської області зросло до 56 людей. Серед загиблих немає жодного військового. Це мирні жителі, які прийшли згадати загиблого на війні земляка.