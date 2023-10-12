У ЗСУ новий успіх на Донбасі — військові повідомили подробиці

Українські військові досягли успіху під Бахмутом

Українські військові продовжують вести контрнаступ на Бахмутському напрямі. За останню добу ЗСУ досягли певних успіхів.

Захисники України просунулися на сотні метрів на деяких напрямках на південь від Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Зокрема, за минулу добу нашим оборонцям сотні метрів вдалося пройти на деяких напрямках південніше міста Бахмут", — розповів Євлаш.

Ситуація під Бахмутом

Українські військові продовжують вибивати ворога на південному фланзі Бахмутського спрямування. Нещодавно ЗСУ звільнили населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

Також ЗСУ повідомили про загострення бої біля залізниці під Бахмутом. Військові пояснили, що Андріївка та Кліщіївка розташовані на висоті, а сама залізниця — у низині, тож українські захисники можуть артилерією вражати російські підрозділи та техніку.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти знову обстріляли Авдіївський коксохім.