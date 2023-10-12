"Війна дуже динамічна": Єрмак зробив тривожну заяву

Сили оборони продовжують рух уперед

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував ситуацію на фронті на тлі нової російської атаки на Авдіївському напрямку. Він заявив, що українці працюють над тим, щоби зламати плани окупантів.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі. Глава ОП зазначає, що війна дуже динамічна, а росіяни зараз накопичують резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках, щоб відволікти додаткові сили нашої армії. При цьому на інших напрямках Сили оборони продовжують рухатися вперед.

"Боротьба з багатомільйонним злом ніколи не буває простою. Вона вимагає зброї, підготовки, стратегії. Україна розуміє російські цілі. І щодня мільйони українців працюють над тим, щоб ламати плани ворога, відбивати атаки, йти вперед. Саме єдність і боротьба дозволяють нам зламати ключовий план росіян — знищення нашої нації", — сказав він.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше розповідав про все, що зараз відомо про ситуацію на Авдіївській ділянці фронту. Прочитати про це ви можете, перейшовши за посиланням.