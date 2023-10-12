Зеленський провів Ставку: обговорив загострення на Донбасі та дав особливе доручення міністру оборони

На зустрічі також були Валерій Залужний, Олександр Сирський та Олександр Тарнавський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Цього разу на обговоренні були три ключові питання.

Про це у четвер, 12 жовтня, повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі. Під час засідання українському лідеру доповіли, зокрема, про ситуацію на фронті.

"Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", – написав він.

Друга тема – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. За словами Зеленського, Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і безпілотних літальних апаратів до бронетехніки та снарядів.

"Особливе доручення віцепрем'єр-міністру Федорову та міністру оборони Умерову – максимальна цифровізація поставок для сил оборони. Повна підзвітність та контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", — зазначив він.

Третім пунктом є ситуація на Близькому Сході. На цю тему було проведено комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка.

"Враховуємо всі фактори, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами для недопущення ширшої дестабілізації", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський розповів про етап війни, на якому зараз перебуває Україна. За його словами, він є найважчим.