Втрати росіян у техніці в рази більші, ніж у ЗСУ, але не в усьому (інфографіка з початку вторгнення)

За даними Генштабу втрати росіян у техніці в кілька разів більші

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила набагато більше техніки, ніж захисники України. Співвідношення загальних втрат приблизно 3:1.

Про це йдеться в інфографіці Telegram-каналу UA War Infographics. За підрахунками аналітиків задокументовані та підтверджені втрати російської армії у техніці становлять 12 450 одиниць, тоді як Сили оборони України втратили 4 575 одиниць техніки.

Так, окупанти втратили в боях 4 484 ББМ, тоді як ЗСУ втратили 2 019 ББМ. Автомобільної техніки росіян було знищено 2908 одиниць, а ЗСУ втратили 754 одиниць техніки. Що стосується танків, то ворог втратив 2 363 одиниці техніки, а ЗСУ — 660 одиниць.

Втрати росіян в артилерії становлять 974 одиниці, а ЗСУ — 419 одиниць. Спеціалізованої техніки окупантів офіційно знищено 699 одиниць, а ЗСУ – 188 одиниць. Безпілотників армії рф збито всього 311 одиниць, а Україна втратила в боях 206 дронів.

Крім того, ворог втратив 284 одиниці РСЗВ та 213 систем ППО. Втрати української сторони становлять 50 та 139 одиниць відповідно.

Щодо авіації, то знищено 106 російських гелікоптерів і 93 літаки, а Україна втратила 37 гелікоптерів і 76 літаків. Єдиний пункт, у якому втрати України більші, ніж росії — це флот. Окупанти втратили лише 16 кораблів, при цьому знищивши 27 українських суден.

UA War Infographics

За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення було знищено набагато більше техніки — 39 854 одиниці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спецоперація ГУР у Криму закінчилася втратами для обох сторін. Однак, за інформацією розвідки, наслідки вилазки для ворога значно масштабніші.