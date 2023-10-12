На полі бою ми не одні: у ХАМАС підтвердили, що рф допомагає їм, і навіть сказали чим

росія рада, що США "влізли в Палестину"

рф брала участь у підготовці бойовиків ХАМАС, які напали на Ізраїль. Наприклад, кремль дозволив радикалам виготовляти автомати Калашнікова.

Про це пише український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на заяву представника ХАМАС у Лівані Алі Барака. Зазначається, що Алі, можливо, і не хотів цього визнавати, але обмовився про це, намагаючись дякувати росії в інтерв’ю розпропаганді.

Так ось, як передає Цаплієнко, представник ХАМАС розповів, що в секторі Газа з дозволу офіційної Москви було налагоджено виробництво автоматів Калашнікова та патронів до них. Крім того, фабрики, які були створені угрупуванням, виробляли ракетні установки дальністю до 250 км, а також міномети та ракети до них. Журналіст припускає, що москва, швидше за все, була в курсі, що такі виробництва існують та діють.

"росія нам симпатизує. Після атаки вони надіслали нам послання. Вони раді, що Америка влізла в Палестину. Це знижує американський тиск в Україні. Тож на цьому полі бою ми не одні", — наводить Цаплієнко цитату Алі Барака.

Нагадаємо, що "Телеграф" стежить за подіями в Ізраїлі в режимі онлайн : Ізраїль зносить Сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється).

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше ми писали, що в українській розвідці підтверджують, що у війні в Ізраїлі є російський слід.