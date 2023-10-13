Україна, росія, війна на Близькому Сході та постачання зброї: який між ними зв’язок

Штати вже заявили, що їм вистачить ресурсів допомагати і Україні, і Ізраїлю

У Брюсселі відбулася 16-та зустріч із військової підтримки України, відома як формат "Рамштайн". Захід проходив на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, а також небувалих за силою штурмів Авдіївки на сході України. Плюс – уперше участь у зустрічі міністрів оборони НАТО та партнерів Альянсу взяв президент Володимир Зеленський.

Якими були результати "Рамштайну-16" як на них могла вплинути луна ізраїльсько-палестинського конфлікту? Про це політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів "Телеграфу".

На думку політолога, навряд чи випадково напередодні "Рамштайну" прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що постачання західного озброєння в Україну неминуче знизиться через ескалацію на Близькому Сході. Зокрема, через зобов’язання, які США мають перед Ізраїлем як перед ключовим партнером поза НАТО.

"Ця заява чітко свідчить про те, що за нападом ХАМАС на Ізраїль стоїть росія. І розрахунок був саме на те, що близькосхідна ескалація відверне увагу світу від війни в Україні, а також знизить військово-технічну, політичну підтримку нашої країни. Проте результати 16-го "Рамштайну" чітко показали, що розрахунок росії фактично провалився", — вважає експерт.

Він нагадує, що Німеччина оголосила про пакет військово-технічної допомоги Україні на 1 млрд євро, куди увійдуть не лише чергова система Patriot, а й дві ЗРК IRIS-T з ракетами малої та середньої дальності, десять танків Leopard 1A5, три зенітні самохідні установки Gepard.

"І все це, попри антинімецьку істерію, яку розгорнули деякі українці, реагуючи таким чином на можливу відмову ФРН надати нам крилаті ракети Taurus, — зазначає Дмитро Снєгирьов. — Насправді нам зараз необхідні саме такі потужні системи як Patriot та IRIS-T для нейтралізації ракетного терору, який незабаром знову посилить рф. А ракети типу Taurus у нас і так є — ті ж британські Storm Shadow і французькі SCALP".

США дають нам новий пакет допомоги на 200 млн доларів, продовжує експерт. Він включає, крім іншого, снаряди і боєприпаси для HIMARS.

Норвегія, Великобританія також надають багатомільйонну допомогу. Іспанія передає шість пускових установок для ЗРК Hawk, анонсує постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 та 105 мм.

"Отже, українське питання не зняте з порядку денного від слова "абсолютно". І всі розрахунки російської сторони, що війна, яка розпалюється за її допомогою на Близькому Сході, різко вдарить по потоку військово-технічної допомоги Україні, провалилися", – упевнений Дмитро Снєгирьов.

Він наголосив, що статус ключового партнера США поза НАТО, який має Ізраїль, дозволяє Штатам формувати стратегічні пакети військової допомоги йому років на десять уперед.

"Сума в 3,5 млрд доларів щорічної допомоги Ізраїлю з боку США вже закладена в американський бюджет, незалежно від наявності чи відсутності напруги, – наголошує експерт. – До того ж маємо заяву Штатів, що у них вистачить ресурсів допомагати й Україні, й Ізраїлю. Тим більше що допомагають нам й інші країни Альянсу".

Слід розуміти, продовжує Дмитро Снєгирьов, що за ХАМАС однозначно стоїть рф.

"Помилкова думка, ніби угрупованням керує Іран. Так, він передавав їй певні види озброєнь, допомагає грошима. Але не більше. Управляє там саме росія. Не випадково паралельно з атакою хамасівців на Ізраїль вона запустила потужну інформкампанію проти України. Мовляв, це саме з України потрапили чи то одразу до ХАМАС, чи то через Іран до нього ж – ті чи інші види озброєнь, включаючи ракети. Тим самим російська пропаганда намагається представити нашу країну як вкрай ненадійного партнера, який розпродає і свою, і чужу зброю режимам, які перебувають під санкціями (Іран), або навіть безпосередньо організаціям, багатьма визнаним терористичними (ХАМАС)", – запевняє експерт.

Отже, констатує він, вся ця російська операція мала на меті відволікання уваги від війни в Україні, зменшення потоку сюди озброєнь і дискредитацію нашої країни.

"Плюс — класичний для кремля прийом виставлення себе миротворцем у конфлікті, який ним же створений, — додає Дмитро Снєгирьов. — росія вже запропонувала себе як можливого посередника між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями".

Росіяни, наголошує співрозмовник "Телеграфа", продовжують робити ставку на провокування максимальної кількості конфліктів. Тому хитають ситуацію на польсько-білоруському кордоні, залякуючи сценарієм пробивання "сувалкського коридору". Тому тягнуть до Білорусі ядерку. Тому роблять заяви про вихід із мораторію на проведення ядерних випробувань. Лякають своєю ракетою "Буревісник".

"Все це, включаючи ескалацію на Близькому Сході, – ланки одного ланцюга. Так росія намагається показати нібито біполярність світу, повернутися у велику політику. Заявити себе одним з ключових гравців. Але поки що це не знаходить розуміння не тільки у США, а й (що дуже примітно) навіть у Китаю", — констатує Дмитро Снєгирьов.