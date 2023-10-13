Наступ ворога на Авдіївку захлинається: що зараз відбувається на східному фронті (карта)

Росіяни перебільшують успіхи своєї армії в районі Авдіївки

Російські окупанти продовжують наступ у районі Авдіївки, одночасно атакуючи з північного заходу, заходу та півдня, але не домоглися якихось великих проривів. Навряд чи ворог зможе відрізати українські сили у місті, але всіляко перебільшуватиме свої успіхи в цьому районі в інформаційному просторі.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За їх оцінками, з 10 жовтня російські війська захопили 4,52 квадратних кілометри території з різних напрямків навколо Авдіївки.

Російські джерела заявили, що окупанти намагаються створити котел для українських сил в Авдіївці. Однак незабаром змушені були визнати, що "успіхи" не такі масштабні.

Ситуація в районі Авдіївки на карті ISW

"Кадри з геоприв’язкою показують, що під час наступальних операцій у районі Авдіївки російські війська, ймовірно, втратили бронетехніку в кількості як мінімум батальйону тактичної групи (БТГ). Надійний користувач X (Twitter) зауважив 12 жовтня, що з 10 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків. Український офіцер запасу заявив, що, за найскромнішими оцінками, українські сили знищили як мінімум 36 російських бронемашин, включаючи танки, бронетранспортери та транспортні засоби", — йдеться у звіті.

Наголошується, що Сили оборони завдають великих втрат ворогові та придушують російську логістику біля Авдіївки, що уповільнює темпи російського наступу. На кадрах із геолокацією, опублікованих 12 жовтня, видно, що українські сили зруйнували міст на північний схід від Авдіївки між Ясинуватою та Горлівкою. Російський військовий блогер заявив, що руйнація моста негативно вплине на російську логістику в районі Авдіївки й що росіянам буде важко відновити міст через близькість до лінії фронту.

"Російський інформаційний простір, ймовірно, перебільшує рівень російських успіхів на Авдіївському фронті та продовжуватиме це робити, попри військові невдачі або повільні темпи просування", — резюмували в ISW.

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку противник не залишає спроб прорвати нашу оборону, проте марно. Наші захисники протягом доби 12 жовтня відбили понад 20 атак ворога в районах Авдіївки, Ластівчиного, Тоненького, Першотравневого та Невельського.

Ситуація в районі Авдіївки на карті deepstate

На Лиманському напрямку наші воїни стримують наступ окупантів у районах Макіївки, на південний захід від Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області. Там наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

Ситуація на Лиманському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямі Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Вони завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямі минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога. Бойові зіткнення сталися в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Ситуація на Мар’їнському напрямку на карті deepstate

Як писав "Телеграф", представник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що нова атака росіян на Авдіївку є спробою здобути "знакову перемогу". Тому ворог продовжує тиснути.