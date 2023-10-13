Вороги лізуть як таргани та використовують заборонені снаряди: що відбувається в Авдіївці (відео)

Росіяни намагаються взяти Авдіївку в оточення

Ситуація в Авдіївці залишається важкою вже четверту добу. Окупанти посилили обстріл, намагаються просуватися за допомогою броньованої техніки, але українські захисники утримують позиції.

Про ситуацію розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі марафону новин. За його словами, бої йдуть без перерви четверту добу — і стрілецькі, і артилерійські дуелі, росіяни б’ють з усього, що мають, активно застосовуючи авіацію.

"По Авдіївці — ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували — їх дуже багато — сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі — (росіяни – ред.) лізуть, як таргани, дуже багато. Учора дуже багато було застосування броньованої техніки, (окупанти – ред.) йшли колонами. Дуже багато у них і техніки, і особового складу, привозять свіжак", — констатував Барабаш.

Росіяни застосовують у районі Авдіївки запальні снаряди. Відповідне відео публікують у мережі.

За словами голови МВА, росіяни намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах із прапорів із півночі та з півдня. Проте українські воїни "четверту добу стоять незмінно на своїх позиціях, впевнений, що витримають, бо це не люди, це титани".

Барабаш зазначив, що окупанти б’ють не лише по населених пунктах безпосередньо на лінії фронту, а й по більш тилових. Зокрема цієї ночі обстрілювали села Очеретинської громади.

"За минулу добу маємо підтверджене: 1 загиблий, 4 поранених та дві людини під завалами цивільних, але можна сказати, що люди загинули під завалами, просто фізично ми не бачимо тіл", − описав ситуацію він.

Глава Авдіївської МВА додав, що логістика до Авдіївки зараз вкрай утруднена. На період загострення влада припинила постачання до міста і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування.

"Намагаємося тільки забезпечувати евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть уже їхати, то намагаємося знаходити щілини в цих обстрілах. Але в місті в принципі все є – і продукти харчування, і гігієна, і медицина. Є в достатній кількості та з резервом на кілька місяців", – резюмував Барабаш.

Варто зазначити, що в районі Авдіївки росіяни, ймовірно, зазнають великих втрат у живій силі. В останніх зведеннях Генштабу кількість ліквідованих окупантів була на рівні 800 та 900, а за 12 жовтня втрати росіян – 1030 військовослужбовців убитими. Востаннє такі цифри були на початку літа.

Як писав "Телеграф", представник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що нова атака росіян на Авдіївку є спробою здобути "знакову перемогу". Тому ворог продовжує тиснути.