"У росії чекали цього": офіцер ЗСУ пояснив зв’язок між активізацією росіян на фронті та війною в Ізраїлі

Росіяни мають хитрий план, але не врахували щонайменше двох речей

Між війною в Ізраїлі та спробами росіян наступати в районі Авдіївки є прямий зв’язок. Окупанти хочуть скористатися зсуненням фокусу уваги Заходу на Близький Схід, щоб досягти успіхів на полі бою в Україні.

Таку думку висловив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров в інтерв’ю Oboz.UA. Він упевнений, що коли розпочнеться широкомасштабна операція у секторі Газа, там знайдуть докази, що росіяни не просто знали, а брали участь у підготовці нападу ХАМАСу на Ізраїль.

"Відповідно, у росії очікували цього теракту, щоб отримати зміну фокусу уваги, насамперед США та Заходу в цілому, і саме в цей момент планували здійснити різкі наступальні дії в Україні, отримати хоча б обмежений успіх, а далі виходити до наших західних партнерів, мовляв, давайте сідати за стіл переговорів", — пояснив Крамаров.

Однак, по-перше, завдяки мужності та майстерності Збройних сил України це їм не вдалося. А по-друге, США досить швидко та прагматично відреагували на ситуацію, прозвучали заяви про об’єднану допомогу й Ізраїлю й Україні, зазначив експерт.

Крамаров додав, що за словами президента США Джо Байдена, 2024 року допомогу Україні хочуть збільшити до 100 мільярдів. Ця допомога має дві складові: підтримка нашої макроекономічної стабільності та власне військова допомога.

"Перша складова – це 24-28 мільярдів доларів на рік, а решта – це військова допомога. Отже, вона може бути збільшена практично втричі. Це досить потужний меседж про те, що США не збираються дозволити своїм союзникам програти у війні", – резюмував офіцер.

Як повідомляв "Телеграф", ситуація в Авдіївці залишається важкою вже четверту добу. Окупанти посилили обстріл, намагаються просуватися за допомогою броньованої техніки, але українські захисники утримують позиції. Минулої ночі окупанти використовували запальні снаряди.