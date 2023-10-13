Росіяни посилили атаки авіабомбами по Україні: озвучено головну причину
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Запаси бомб ворога оцінюються як "дуже великі"
Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів українських міст керованими авіабомбами. Понад два десятки противник застосував лише цієї ночі.
Про це в п’ятницю, 13 жовтня, в ефірі телемарафону повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, цієї ночі було чергове загострення.
"21 УАБ у нашій зоні відповідальності ворог використав лише за цю ніч, у тому числі й у напрямі Одеської області, Чорне море, Зміїний", — сказала вона.
Наталія Гуменюк наголосила, що загарбники таким чином намагаються протидіяти цивільному судноплавству. Найбільше дістається правобережній Херсонщині.
"На одне село ворог скидав цієї ночі по чотири УАБи — керовані авіабомби потужністю 500 кілограмів у тротиловому еквіваленті, які мають надзвичайно руйнівну силу", — зазначила вона.
При цьому запаси бомб ворога оцінюються як "дуже великі". У зв’язку з цим ведеться потужна робота з отримання засобів протидії — літаків. Використання ППО для знищення УАБ є нераціональним, оскільки втрачається можливість захисту піднебіння від потужнішої зброї, яку можуть застосувати росіяни.
Також Гуменюк додала, що окупанти виправдовуються тим, що в них немає можливості повноцінно використати артилерію через зменшення боєприпасів. Лише за цей тиждень українські захисники знищили чотири ворожі польові склади боєприпасів. Два з них — минулої доби.
"Ми продовжуємо роботу і по опорних пунктах, і пунктах управління БПЛА — один такий знищений за минулу добу", — додала вона.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 1 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи. Як з’ясувалося, у ході чергової атаки ворог скинув на Херсонщину десять авіабомб. Інші області противник атакував дронами-камікадзе.