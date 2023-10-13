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Росіяни посилили атаки авіабомбами по Україні: озвучено головну причину

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Росіяни продовжують бити авіабомбами по Україні. Ілюстрація Новина оновлена 13 жовтня 2023, 11:06
Росіяни продовжують бити авіабомбами по Україні. Ілюстрація. Фото Відкриті джерела

Запаси бомб ворога оцінюються як "дуже великі"

Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів українських міст керованими авіабомбами. Понад два десятки противник застосував лише цієї ночі.

Про це в п’ятницю, 13 жовтня, в ефірі телемарафону повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, цієї ночі було чергове загострення.

"21 УАБ у нашій зоні відповідальності ворог використав лише за цю ніч, у тому числі й у напрямі Одеської області, Чорне море, Зміїний", — сказала вона.

Наталія Гуменюк наголосила, що загарбники таким чином намагаються протидіяти цивільному судноплавству. Найбільше дістається правобережній Херсонщині.

"На одне село ворог скидав цієї ночі по чотири УАБи — керовані авіабомби потужністю 500 кілограмів у тротиловому еквіваленті, які мають надзвичайно руйнівну силу", — зазначила вона.

При цьому запаси бомб ворога оцінюються як "дуже великі". У зв’язку з цим ведеться потужна робота з отримання засобів протидії — літаків. Використання ППО для знищення УАБ є нераціональним, оскільки втрачається можливість захисту піднебіння від потужнішої зброї, яку можуть застосувати росіяни.

Також Гуменюк додала, що окупанти виправдовуються тим, що в них немає можливості повноцінно використати артилерію через зменшення боєприпасів. Лише за цей тиждень українські захисники знищили чотири ворожі польові склади боєприпасів. Два з них — минулої доби.

"Ми продовжуємо роботу і по опорних пунктах, і пунктах управління БПЛА — один такий знищений за минулу добу", — додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 1 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи. Як з’ясувалося, у ході чергової атаки ворог скинув на Херсонщину десять авіабомб. Інші області противник атакував дронами-камікадзе.

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#Україна #Війна #Авіабомба #Наталя Гуменюк