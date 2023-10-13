Є загиблі та багато поранених: окупанти завдали удару по середмістю Покровська (фото)

На місці працюють екстрені служби

На тлі спроб окупантів наступати в районі Авдіївки війська загарбників завдали чергового удару по прифронтовому місту. Вранці у п'ятницю, 13 жовтня, Покровськ у Донецькій області зазнав атаки з боку армії рф.

Як повідомив виконуючий обов'язки голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз, ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. За його словами, росіяни завдали удару по середмістю.

Мороз повідомив, що вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено 2 будівлі.

За його словами, наразі встановлюється тип використаної зброї та остаточні наслідки удару. Мороз також підкреслив, що на місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Наслідки обстрілу Покровська

Наслідки обстрілу Покровська

Своєю чергою у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за попередньою інформацією станом на 10:00 у Покровську загинула 1 та постраждало 12 осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі. Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 3 особи.

Наслідки обстрілу Покровська

Бійці ДСНС проводять рятувальну операцію

Як відомо, місто Покровськ розташоване на відстані близько 40 кілометрів від Авдіївки.

Покровськ на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 серпня росіяни обстріляли Покровськ балістичними ракетами. Тоді внаслідок удару загинули 9 людей, більше 80 — отримали поранення.