Є загиблі та багато поранених: окупанти завдали удару по середмістю Покровська (фото)
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На місці працюють екстрені служби
На тлі спроб окупантів наступати в районі Авдіївки війська загарбників завдали чергового удару по прифронтовому місту. Вранці у п'ятницю, 13 жовтня, Покровськ у Донецькій області зазнав атаки з боку армії рф.
Як повідомив виконуючий обов'язки голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз, ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. За його словами, росіяни завдали удару по середмістю.
Мороз повідомив, що вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено 2 будівлі.
За його словами, наразі встановлюється тип використаної зброї та остаточні наслідки удару. Мороз також підкреслив, що на місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Своєю чергою у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за попередньою інформацією станом на 10:00 у Покровську загинула 1 та постраждало 12 осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі. Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 3 особи.
Як відомо, місто Покровськ розташоване на відстані близько 40 кілометрів від Авдіївки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 серпня росіяни обстріляли Покровськ балістичними ракетами. Тоді внаслідок удару загинули 9 людей, більше 80 — отримали поранення.