У Бериславі російський дрон ударив по авто із сімейною парою: Єрмак зробив заяву

Загарбники бачили, що в авто їдуть цивільні — оптика БПЛА дозволяє це зробити

Російські окупанти вдарили по подружній парі у місті Берислав Херсонської області. Люди їхали у своїх справах на власній машині, як раптом проти них загарбники використовували дрон.

Про це у п’ятницю, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, жінка загинула, чоловік – у тяжкому стані. Також є двоє поранених.

"Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БПЛА, вистежують, скидають з дронів гранати…Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні — оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид", — написав він.

Також Єрмак наголосив, що ненависть загарбників до українського народу вже переросла у терористичні методи ведення війни.

"Вони б хотіли жити у нашій Одесі без українців, у нашому Харкові, Києві, Львові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Умані – усюди, вбивши кожного, хто б їм заважав. Їм потрібна наша земля без нас", — зазначив голова ОП.

Єрмак порівняв дії російських загарбників із терористами ХАМАС в Ізраїлі щодо цивільних осіб. Вони вбивають дітей, розстрілюють цілі сім’ї, б’ють по містах та будинках із мирними жителями. На думку глави ОП, вони також хотіли б жити у Тель-Авіві без ізраїльтян.

"Їх ненависть до нації підтримується державами, які роблять ставку на терор. Те ж саме, що відбувається в Ізраїлі, росіяни робили з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україні і продовжують ці терористичні дії зараз. росія — держава-терорист. Вони підтримують таких, як ХАМАС. Їх ставка на терор нічим не відрізняється від політики нацистської Німеччини по знищенню єврейського населення. Терор = геноцид. Обравши цей шлях, вони говорять, що важлива тільки територія, яку можна назвати "своєю", — зазначив він.

Такого ворога Єрмак називає абсолютним злом, щодо якого напівзаходи не працюють.

"Сьогодні ми маємо об’єднатися і давати жорстку відповідь. Терор розуміє лише силу. Потрібна сила, щоб кожен, хто підтримує терор, отримував болючі удари. Тільки так ми переможемо і зможемо зберегти майбутнє для нових поколінь", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 жовтня російські окупанти завдали удару по Херсону. Внаслідок чергової атаки загинули двоє людей, серед яких комунальник.