Контрнаступ ЗСУ відстає від графіка: у Зеленського розповіли, на скільки саме

Відставання почалося ще рік тому

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова начальника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирила Буданова, що Україна вибилася з графіка у війні. За словами представника ОП, основна причина у зволіканні Заходу у постачанні озброєння.

Про це Подоляк заявив в інтерв’ю "24 каналу". Він зазначив, що відставання від графіка поставок розпочалося ще рік тому, після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області.

"Замість того, щоб швидко зробити це восени 2022 року, восени все повільно розгорталося. Відпрацьовували логістику, було багато погоджень. Вже тоді ми вийшли з графіка поставки. Тому що замість того, щоб отримати зброю за тиждень, почали отримувати її через 3–4 місяця", — зазначив він.

Взимку росія почала масштабно бити по об’єктах критичної інфраструктури, і на Заході, за словами Подоляка, вирішили подивитися, як це вплине на здатність України протистояти рф.

"Вирішили почекати, подивитися: чи впливатиме це на здатність України? Подивилися, не вплинуло, встояли. Далі вони були шоковані, знову ж таки ми – ні, а вони були шоковані наступальними діями росії … Ми відстаємо на 6-9 місяців. Все дуже розтягнуте в часі. Тут Буданов правий. Якщо домовилися і отримали через місяць все необхідне — це одна історія. Якщо домовилися і отримали через 8 місяців — це інша історія", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, говорячи про шанси завершення війни у 2023 році, Кирило Буданов сказав: "Давайте без уточнення та роз’яснення всього цього – ми вибилися з графіка – нехай кожен зробить свій висновок. Є об’єктивні та суб’єктивні причини – все в комплексі. Але, вибачте, більшість пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. Згодом це все стане зрозумілим”.

Як повідомляв "Телеграф", раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував ситуацію на фронті на тлі нової російської атаки на Авдіївському напрямку. Він заявив, що українці працюють над тим, щоби зламати плани окупантів.