Число українців, які загинули в Ізраїлі, різко зросло: ще кількох людей шукають

Лише за останню добу додалося ще п’ять жертв

В Ізраїлі різко збільшилася кількість жертв внаслідок нападу терористів ХАМАС. Наразі відомо про 12 загиблих. Ще вісім українців вважаються зниклими безвісти.

Про це у п’ятницю, 13 жовтня, у посольстві України в Ізраїлі повідомили у коментарі "Інтерфакс-Україна". Ще днем раніше було відомо про сім жертв.

Також згідно з останніми даними, в Ізраїлі загинули або вважаються зниклими безвісти громадяни низки країн:

США — 18 загинули і 21 вважаються безвісти зниклими,

Франція — загинули 13 громадян і дев’ятеро людей зникли,

Аргентина — загинули вісім громадян і ще 19 вважаються зниклими,

Німеччина — чотири людини загинули, 13 вважаються зниклими безвісти,

КНР — чотири людини загинули, троє вважаються зниклими безвісти,

Таїланд — загинули четверо громадян і дев’ять вважаються зниклими безвісти;

Азербайджан – троє громадян загинули, один вважається зниклим.

Також загинули двоє громадян з Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін.

По одній людині загинули в Ізраїлі з Ірландії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.

Міністерство закордонних справ України на цей час підтверджує загибель 11 українців в Ізраїлі, а безвісти зникли дев'ять осіб. Таку заяву зробив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України може підтвердити загибель 11 українців в Ізраїлі. Ще дев'ять громадян вважаються зниклими безвісти", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЦАХАЛ, що під час нападу на Ізраїль бойовики ХАМАС обезголовлювали дітей. На місці події всюди розкидали понівечені тіла.