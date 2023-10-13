Покористуємося і віддамо: Зеленський розповів, яку зброю у союзників можемо взяти на якийсь час

В деяких союзників мало систем ПВО, але вони готові шукати компроміси для допомоги Україні

Україна напередодні зими потребує посилення системи ППО, щоб захиститися від російських ударів по об’єктах енергосистеми. Володимир Зеленський зазначив, що деяке обладнання для захисту неба Україна готова взяти у союзників скористатися на якийсь час.

Про це він розповів на спільному із прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте брифінгу в Одесі. Глава держави повідомив, що Україна розробила спеціальний план щодо посилення протиповітряної оборони, за яким триває робота з союзниками.

"Все (захист зернових коридорів та енергетичних об'єктів – ред.) залежить від кількості відповідних протиповітряних систем. Ми працюємо над збільшенням цієї кількості. У нас є потужний план того, що нам потрібно. Він дійсно розроблений у деталях, у наших партнерів це є: у всіх європейських партнерів, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, з Азії тощо", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що посилення ППО складне завдання, але просування в цьому питанні все ж таки є. Щомісяця союзники передають нові системи ППО. Глава держави зазначив, що не має права розповідати про те, де вони розміщуються та в якій кількості. Що стосується нового пакету допомоги від Нідерландів, то в ньому основну увагу також приділено посиленню ППО, зокрема передачі далекобійних ракет для системи Patriot.

Україна за допомогою союзників сподівається захистити від ударів не лише енергосистему країни, а й зерновий коридор та інші об'єкти. При цьому розглядається варіант тимчасової передачі систем ППО.

"Там у нас така мультисистема, коли до деяких ми звертаємося, щоб нам надали навіть на зимовий період деякі системи, тому що у них їх мало, тому говоримо і про такі комбіновані речі. А є системи, які до нас приїдуть, будуть у нас", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Німеччина погодилася передати Україні ще одну систему ПВО Patriot. До нового "зимового" пакету допомоги ввійшло й інше озброєння.