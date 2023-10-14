Молоду українку засудили до довічного: замість апеляції вона хоче на "обмін" воювати за росію

Дівчина готова вбивати співвітчизників, — і її дійсно можуть обміняти

Довічний термін можна отримати в Україні як за такі злочини, як жорстоке вбивство двох людей сокирою, так і за зраду батьківщини та роботу на ворога. Так сталося у випадку з 22-річною українкою, яка на підконтрольній Києву території України шпигунила для росіян.

Вона допомагала наводити ворожі ракети на підприємства. За це вона отримала довічний ув’язнення, інформує Служба безпеки України.

Дівчина родом із Олександрійського району Кіровоградської області, проте була завербована ворогом на початку повномасштабного вторгнення. Вона отримувала 2-4 тисячі гривень за інформацію про потяги та блокпости, а за фотографії захисників, військових частин, техніки, об’єктів інфраструктури та підприємств їй давали 25-35 тисяч гривень. Загалом вона встигла заробити близько 150 тисяч гривень, перш ніж її спіймали за фотографуванням підприємства на Кіровоградщині — це було ще у березні.

Фото із затримання

Зараз суд ухвалив рішення щодо шпигунки. За статтями про державну зраду, вчинену в умовах військового стану, та заперечення російської агресії, жінка отримала довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як уточнює Суспільне, перед оголошенням вироку вона заявила про бажання потрапити до списків на обмін і заявила, що при необхідності після обміну готова взяти зброю і воювати проти України на боці росії . Адвокат обвинуваченої Віктор Погрібний каже, що вона є у списках на обмін, і є шанс, що її справді обміняють. Він розраховував на вирок у 15 років, проте оскаржувати довічне не буде, оскільки його клієнтка сама того не хоче.

Як повідомляв "Телеграф", раніше двоє ділків залишили без сирен цілий обласний центр в Україні.