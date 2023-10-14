Ворог продовжує тиснути під Авдіївкою, але тільки зазнає втрат: що відбувається на східному фронті (карта)

кремль намагається подати російські наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи

Окупанти 13 жовтня продовжували наступати в районі Авдіївки, але зіткнулися з невдачами на околицях міста. Українські війська вели контрнаступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що російські війська просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) та на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід). від Авдіївки). Проте кремль намагається сильно перебільшувати ці локальні успіхи, видаючи великий наступ.

"Кремль, ймовірно, намагається представити російські наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи в Україні. Посол росії в ООН Василій Небензя заявив 13 жовтня, що українські контрнаступальні операції "формально завершені", оскільки російські війська перейшли "до активних бойових дій майже на всій лінії фронту", — пишуть аналітики.

Ситуація у районі Авдіївки. Карта War Mapper

Донецький фронт. Карта War Mapper

Вони додають, що українські контрнаступальні операції, найімовірніше, продовжаться і в зимові місяці. При цьому, можливо, їх темпи та масштаби скоротяться.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Наші воїни знищують ворога, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. При цьому росіяни продовжують зазнавати великих втрат у живій силі та техніці. За добу 13 жовтня в Україні ліквідовано 970 окупантів, знищено 9 танків, 26 артсистем, винищувач та багато іншої техніки ворога.

На Лиманському напрямі Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районі Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Наші захисники завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямі противник не залишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєвєрне, Першотравневе, Нетайлове.

Як повідомляв "Телеграф" ЗСУ збили черговий літак окупантів на фронті. 13 жовтня було збито російського винищувача Су-25 і БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".