Армія рф намагається оточити важливе місто на сході: Сирський зробив невтішну заяву

Ворог зосередив серйозні сили на сході України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Куп’янському та Лиманському напрямах. За його словами, ситуація на цих ділянках фронту серйозно загострилася останніми днями.

Як повідомляють у Military Media Center, супротивник два місяці тому отримав серйозну відсіч на цій ділянці фронту, але зараз відновив свої сили. За словами Олександра Сирського, ЗСУ зараз ведуть тяжкі бої.

Головна мета росіян – розгромити угруповання Сил оборони України, оточити Куп’янськ та вийти на кордон річки Оскол. Для цього супротивник щодня здійснює десятки атак, кидаючи в бій штурмові групи за підтримки бронетехніки. Крім того, позиції українських воїнів знаходяться під щільним мінометним та артилерійським вогнем.

"Наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він зазнає значних втрат і не досягнув суттєвих успіхів", — додав Олександр Сирський.

Командувач відвідав військові частини, які ведуть оборони у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман". Разом із командирами ухвалив рішення про подальші дії ЗСУ та вирішив низку проблемних питань підрозділів. Також Олександр Сирський вручив військовим нагороди, цінні подарунки та премії за їхню службу.

"Вірю, що з такими героями ми обов’язково переможемо. Ворог буде розбитий, а Україна повністю звільнена від загарбників", — підсумував Командувач Сухопутними військами ЗСУ.

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