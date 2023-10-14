Своїх не кидають, але є нюанс: у ЗСУ показали, як росіяни поводяться зі своїми пораненими товаришами (відео)

Ще один міф російської пропаганди був зруйнований

Російські окупанти, які зазнали величезних втрат під час вторгнення в Україну, вже прославилися звірствами проти українських громадян, але до своїх вони теж не виявляють особливого жалю і добивають поранених на полі бою.

Підтвердження тому оприлюднила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ, які показали кадри того, як окупанти надходять зі своїми пораненими товаришами.

"Одним з найбільш поширених лозунгів російської пропаганди є "рускіє сваіх нє брасают". Розвінчаємо міфи! Окупанти своїх не кидають, вони підступно добивають поранених!", — йдеться у повідомленні.

Управління ДШВ закликало російських солдатів здаватися в полон, оскільки це єдиний спосіб урятувати своє життя. Адже якщо вони не будуть убиті українськими військовими, то це зроблять інші російські солдати.

Як видно на кадрах, російський солдат підійшов до пораненого товариша разом із двома іншими. Після того, як він переконався, що росіянин, що лежить на землі, ще живий, той випустив йому в голову кулю і забрав щось із його кишень.

Як повідомлялося раніше, журналісти отримали доступ до мобільних телефонів окупантів, які брали участь у спробі захоплення Києва у 2022 році. На них було виявлено чергові докази воєнних злочинів проти мирних українців.