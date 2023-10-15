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Війна — день 599: росіяни відбиваються від дронів і наступають на сході

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Повномасштабне вторгнення росії в Україну продовжується. Окупанти перейшли до наступальних дій у районі Авдіївки, тоді як ЗСУ продовжують чинити тиск біля Бахмута та в Запорізькій області. При цьому, судячи з усього, росіяни отримали наказ до 31 грудня захопити всю Донецьку область, тому для них окупація Авдіївки є критично важливою. Проте ситуація загострилася і на Куп’янському напрямі, куди росіяни стягують додаткові сили.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Курській області росії вдень стався масовий наліт дронів. Місцева влада каже, що збито не менше 12 БПЛА

Інформацію за 12 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 596: окупанти штурмують Авдіївку, але зазнають величезних втрат

З даними за 13 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 597: ЗСУ мають частковий успіх, а в росії новий "хлопок"

Про те, що відбувалося 14 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 598: росія заявила про свій "контрнаступ" і не встигає підвозити мішки для тіл

Теги:
#Україна #Росія #Війна