росія зменшила артобстріли на півдні України: але є й погані новини

У ЗСУ працюють над протидією

Російські окупанти дещо зменшили артилерійські обстріли на півдні України. У той же час, противник переключився на нічні авіаудари, атакуючи житлові квартали, цивільну інфраструктуру і сільськогосподарські підприємства.

Про це повідомила речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. З її слів, причиною цього є снарядний голод. Крім того, зараз навколо річки Дніпро відбувається контрбатарейна протидія.

"Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати — за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БПЛА", — каже Гуменюк.

Тепер ворог тисне на громадянських нічними авіаційними ударами. Зокрема, додає спікер, на півдні України армія рф активно використовує свої БПЛА розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий експерт розповів, коли росія відновить масовані удари по Україні.