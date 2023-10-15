Не узгодили брехню? путін вперше прокоментував атаку на Авдіївку

слова путіна спростовують заяву небензі про наступ росії

російський диктатор володимир путін прокоментував наступ окупантів на Авдіївському напрямку. Його слова повністю протилежні заявам кремлівського представника росії при ООН василя небензі, який говорив, що "контрнаступ ЗСУ закінчився, а рф почалося".

Про це путін сказав у коментарі російським пропагандистам. Так, за словами президента росії, зараз його армія проводить "активну оборону" і "поліпшує своє становище".

"Це стосується і Куп’янського, і Запорізького, і Авдіївського напрямків. Так, це активна оборона з покращенням свого становища на окремих ділянках", — каже путін.

Водночас путін заявляє, що контрнаступ України нібито "провалився", але ЗСУ "готовлять нові активні наступальні операції".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни розпочали масовану атаку на Авдіївському напрямку. Місцева влада каже, що наступ такої потужності рф не проводила на цій ділянці фронту від початку повномасштабного вторгнення.

Також ми повідомляли про те, що полковник ЗСУ пояснив, навіщо росіянам так потрібна Авдіївка.