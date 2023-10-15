У Херсоні пролунав потужний вибух: перші подробиці

росія продовжує тероризувати мирне населення

У Херсоні пролунав потужний вибух. Після цього в кількох районах зникло світло.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими рф завдано авіаудару за допомогою винищувачів СУ-34. За попередніми даними, вони скинули дві керовані авіабомби, в районі об’єкта критичної інфраструктури.

"У деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою. росія продовжує тероризувати мирне населення громади!", - каже голова Херсонської МВА.

Про поранених та постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія зменшила артобстріли на півдні України, але натомість окупанти почали частіше використовувати свою авіацію. У ЗСУ назвали кілька причин для цього.

Також ми повідомляли про те, що військовий експерт розповів, коли росія відновить масовані удари по Україні. За його словами, якщо ціллю росіян є вплинути на теплогенерацію в Україні, то зараз витрачати ракети для них немає жодного сенсу.