Українські дрони відпрацювали по військовій підстанції росії на Бєлгородщині (ексклюзивне відео)

Атака була здійснена по важливому для росіян об’єкту

У ніч на 15 жовтня в Білгородській області було здійснено успішну атаку по електричній підстанції Червона Яруга. Однак у Міноборони країни-агресора поспішили заявити, що цю атаку вони нібито відбили, а БПЛА знищили.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на власні джерела у СБУ. Як з’ясувалося, саме до цієї підстанції було під'єднано військові об’єкти супротивника.

На відео, яке потрапило до "Телеграфа", видно, що безпілотні літальні апарати відпрацювали точно за метою.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку — це реальність, яка вже стоїть у них на порозі", — сказало джерело.

Червона Яруга на карті

Водночас цього ранку Міністерство оборони росії заявило, що в ніч на неділю, 15 жовтня, їм нібито вдалося "припинити спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об’єктах на території російської федерації".

"Черговими засобами ППО перехоплено двадцять сім українських безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять — над Курською областю і два — над Білгородською знищені в повітрі", — йдеться у повідомленні Міноборони росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в курортному російському місті Сочі пролунали вибухи. Як з’ясувалося, його атакували безпілотники.